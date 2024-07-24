В Photoshop появились новые ИИ-кисти

В Photoshop появились ИИ-кисти, такие как Selection Brush Tool и Adjustment Brush Tool, которые помогут с повторяющимися задачами.

Также улучшены Type Tool и Contextual Taskbar, а генерация контента теперь поддерживает последнюю версию Adobe Firefly.

В Illustrator добавлена функция Generative Shape Fill, позволяющая заполнять формы детализированными векторами на основе текстовых подсказок.

Эта функция создает векторные объекты, которые можно редактировать. Также появилась функция Mockup для визуализации иллюстраций на реальных объектах, таких как одежда или упаковка.

Кроме того, Illustrator получил возможность распознавать шрифты из векторов или изображений для легкой замены, а функция Text to Pattern позволяет создавать редактируемые фоны.