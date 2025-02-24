В Почте Mail.ru добавили возможность оплаты в Steam и Battle.net

Пользователи смогут пополнять игровые кошельки и приобретать внутриигровые товары с комиссией всего 5%.

Новый функционал доступен в сервисе «Покупки» и охватывает оплату аккаунтов из 22 регионов, включая Россию и страны СНГ. Также через Mail можно пополнять баланс в мобильных и ПК-играх, таких как Roblox и Fortnite.