В Почте Mail.ru добавили возможность оплаты в Steam и Battle.net

Опубликовано 24 февраля 2025, 10:001 мин.
В Почте Mail.ru добавили возможность оплаты в Steam и Battle.netОчень полезная функция
В Почте Mail.ru появился раздел «Игры», позволяющий оплачивать покупки в Steam, Battle.net и других популярных сервисах напрямую с карт российских банков.
Пользователи смогут пополнять игровые кошельки и приобретать внутриигровые товары с комиссией всего 5%.
Новый функционал доступен в сервисе «Покупки» и охватывает оплату аккаунтов из 22 регионов, включая Россию и страны СНГ. Также через Mail можно пополнять баланс в мобильных и ПК-играх, таких как Roblox и Fortnite.
Как отметил руководитель продуктового направления «Покупки» Mail.ru Александр Суровов, компания стремится сделать сервис максимально удобным для геймеров, учитывая, что аудитория игроков в России насчитывает около 80 млн человек.