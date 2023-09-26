В почтовом сервисе Gmail исчезнет облегчённая HTML-версия

Об этом Google сообщила на странице службы поддержки почтового сервиса Gmail. С урезанной HTML-версией в основном работают пользователи старых компьютеров, которые «не тянут» стандартный интерфейс.

Но таких пользователей крайне мало, поэтому все будут принудительно переведены на современный интерфейс в 2024 году.