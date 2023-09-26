В почтовом сервисе Gmail исчезнет облегчённая HTML-версия

21:13, 26 сентября 2023
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В почтовом сервисе Gmail исчезнет облегчённая HTML-версияКоторой уже мало кто пользуется
Стало известно, что в 2024 году Google уберёт из Gmail базовую, или облегчённую HTML-версию, позволяющую работать только с почтой, без всей остальной функциональности.
Об этом Google сообщила на странице службы поддержки почтового сервиса Gmail. С урезанной HTML-версией в основном работают пользователи старых компьютеров, которые «не тянут» стандартный интерфейс.
Но таких пользователей крайне мало, поэтому все будут принудительно переведены на современный интерфейс в 2024 году.