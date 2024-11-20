В погодном приложении Pixel Weather появилась карта пыльцы и «умная» вибрация

Блок с количеством пыльцы будет выводиться в обновлённом интерфейсе в нижней части ленты. Пользователь сможет отслеживать, какой объём пыльцы будет в районе его геолокации — сводка выводится на ближайшие три-пять дней в зависимости от уровня пыльцы травы, деревьев и сорняков.

«Иммерсивные вибрации» будут давать тактильные ощущения в соответствии с анимированным фоном, который будет отображать Pixel Weather. Вибрации связаны с уровнями интенсивности, отражающими количество осадков, то есть не только дождь.

При этом все указанные функции можно отключить. Как отмечается, сейчас карта пыльцы работает только во Франции, Германии, Италии и Великобритании. Google заявляет, что просматривать карту можно из любой страны, но только на языке местности, где инструмент работает, а доступность будет расширена позднее.