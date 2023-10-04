В поисковике Microsoft Bing можно сгенерировать изображение с помощью новейшего DALL-E 3

Эта модель позволяет создавать изображения, которые выглядят более реалистично и креативно, просто вводя текстовые запросы. DALL-E 3 также лучше понимает запросы пользователей и интегрирована в Bing Chat, что позволяет общаться с чат-ботом и уточнять детали изображения.

Одним из ключевых нововведений является безопасность: DALL-E 3 не будет создавать изображения публичных личностей и содержание, которое может быть расценено как оскорбительное.

Кроме того, все сгенерированные изображения будут помечены водяными знаками, чтобы указать, что они созданы с помощью искусственного интеллекта.

Microsoft планирует интегрировать технологию DALL-E не только в Bing, но и в другие свои продукты, например, в приложение Paint.