В поисковой строке Google Chrome появилась куча новых и полезных фишек

Согласно недавнему пресс-релизу, Google внесла ряд обновлений в поисковую строку браузера, делая её ещё более функциональной.

Одним из ключевых нововведений стало улучшение функции автозаполнения. Теперь она будет включать в себя URL-адреса, которые вы ранее искали.

Кроме того, для тех, кто часто допускает опечатки при быстром вводе, адресная строка автоматически будет исправлять ошибки в предложенных вариантах. Эта функция уже доступна на компьютерах и мобильных устройствах.

Другое значимое обновление касается возможности поиска внутри папок с закладками, что особенно удобно, если пользователь активно использует закладки.

Google также заявила, что теперь при вводе запроса будут предлагаться популярные сайты, даже если их ранее на устройстве не посещали.