В популярном приложении для знакомств Tinder появятся “интернет-свидания”

Об этом в своей финансовой отчетности заявила компания Match Group, владеющая сервисом. По ее словам, уже до конца июня текущего года новая функция появится в приложении. При этом также было отмечено, на фоне глобальной пандемии, Tinder в принципе стал еще более популярным и внедрение нового функционала является вполне логичным продолжением развития сервиса.

Стоит отметить, что в Match Group заявили, что в ее планы входит также добавить видеочаты и в прочие свои сервисы онлайн-знакомств, такие как Hinge и OK Cupid.