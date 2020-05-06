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В популярном приложении для знакомств Tinder появятся “интернет-свидания”
И вправду, пандемия меняет наш мир буквально на наших глазах
В связи с массовой изоляцией людей по всему миру, пользователи стали менять многие свои привычки, в том числе и связанные с поиском новых знакомств. В связи с этим в популярном приложении для этих самых знакомств Tinder появятся “интернет-свидания” в виде видеочата.
Об этом в своей финансовой отчетности заявила компания Match Group, владеющая сервисом. По ее словам, уже до конца июня текущего года новая функция появится в приложении. При этом также было отмечено, на фоне глобальной пандемии, Tinder в принципе стал еще более популярным и внедрение нового функционала является вполне логичным продолжением развития сервиса.
Стоит отметить, что в Match Group заявили, что в ее планы входит также добавить видеочаты и в прочие свои сервисы онлайн-знакомств, такие как Hinge и OK Cupid.