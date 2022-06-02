В правительстве объяснили, зачем Россия начала блокировать VPN

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В правительстве объяснили, зачем Россия начала блокировать VPNПо мнению парламентариев, это забота
Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев объяснил, почему в России блокируются VPN-сервисы.
По словам политика, это делается с целью сохранения данных россиян. По его мнению, россияне используют VPN для доступа к запрещённой информации, поэтому Роскомнадзор и блокирует VPN-сервисы.
Матвейчев подчеркнул, что Роскомнадзор предупреждал о блокировке подобных ресурсов.
«Роскомнадзор предупреждал о том, что будет блокировать VPN-сервисы. Они небезопасны, могут брать личные данные россиян — IP, пароли и так далее. А вообще, основная причина как раз в том, что с помощью VPN получается доступ на запрещенные ресурсы. Чтобы ими не пользовались, эти VPN-сервисы блокируют. Таких сервисов много заблокировано в России, и другие тоже будут заблокированы», — отметил политик.