В предустановленном на Windows 10 приложении Paint 3D нашли серьёзную уязвимость

Приложения
Сегодня в 16:30
В предустановленном на Windows 10 приложении Paint 3D нашли серьёзную уязвимостьКоторую, к счастью, уже устранили
Paint 3D — не самый удачный эксперимент Microsoft по популяризации 3D среди обычных пользователей. Судя по последним данным, компания не станет оснащать приложением грядущую Windows 11.
Теперь же стало известно, что Paint 3D имеет очень критическую уязвимость. По данным MSPoweruser, с её помощью злоумышленники могут запустить на компьютере жертвы произвольный код. Для этого достаточно «заманить» его на специальный вредоносный сайт или обманным путём вынудить открыть вредоносный файл.
Отметим, что специалисты, обнаружившие уязвимость, первоначально сообщили о ней Microsoft. И только когда IT-гигант выпустил патч, устраняющий «дыру», о факте её существования стало известно широкому кругу лиц.
Напомним, что первая стабильная версия Paint 3D стала доступна пользователям в 2016 году.