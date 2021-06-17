В предустановленном на Windows 10 приложении Paint 3D нашли серьёзную уязвимость

Теперь же стало известно, что Paint 3D имеет очень критическую уязвимость. По данным MSPoweruser, с её помощью злоумышленники могут запустить на компьютере жертвы произвольный код. Для этого достаточно «заманить» его на специальный вредоносный сайт или обманным путём вынудить открыть вредоносный файл.

Отметим, что специалисты, обнаружившие уязвимость, первоначально сообщили о ней Microsoft. И только когда IT-гигант выпустил патч, устраняющий «дыру», о факте её существования стало известно широкому кругу лиц.

Напомним, что первая стабильная версия Paint 3D стала доступна пользователям в 2016 году.