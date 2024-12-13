В приложение СберЗдоровье добавили искусственный интеллект

Новая функция была представлена на конференции AI Journey. Разработкой технологии занимались специалисты Института AIRI и компании СберМедИИ.

ИИ-помощник помогает пользователям, анализируя симптомы и рекомендуя подходящего врача. Для доступа к функции достаточно нажать на баннер на главной странице приложения и пройти короткий опрос.

Пользователь описывает свои симптомы, а помощник анализирует их и предлагает записаться на приём, а также воспользоваться услугами с выгодой до 30%.

Основой для ассистента стало углубленное обучение GigaChat медицинским знаниям.

В 2024 году эта модель успешно сдала экзамен на врача и получила аккредитацию. Новый инструмент уже тестируется и вскоре станет доступен всем пользователям СберЗдоровья.