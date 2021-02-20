В приложение YouTube добавили возможность воспроизводить 4K-видео на любом устройстве

Смотреть ролики в 4K в мобильном приложении YouTube можно даже со смартфона с HD-экраном. Однако стоит отметить, что на данный момент не во всех устройствах появилась эта функция. В то же время, в сети все больше пользователей, которые отмечают наличие нововведение, а значит обновление получило широкое распространение.