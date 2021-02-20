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Сегодня в 09:08
В приложение YouTube добавили возможность воспроизводить 4K-видео на любом устройстве
Даже на смартфонах с HD-экраном
Ранее максимальное доступное разрешение видео с YouTube, которое можно было воспроизвести на Android-смартфонах, составляло 1440p. Сейчас же, без лишнего шума, в приложение YouTube добавили возможность воспроизводить 4K-видео на любом устройстве.
Так, смотреть ролики в разрешении 2160p (4K) с HDR теперь могут себе позволить и владельцы Android-смартфонов. Что интересно, представители Google не объявляли об этом нововведении. Заметили новую возможность сами пользователи, у которых она внезапно появилась.
Смотреть ролики в 4K в мобильном приложении YouTube можно даже со смартфона с HD-экраном. Однако стоит отметить, что на данный момент не во всех устройствах появилась эта функция. В то же время, в сети все больше пользователей, которые отмечают наличие нововведение, а значит обновление получило широкое распространение.