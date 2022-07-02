В приложении британского супермаркета Asos появились издевательства над россиянами

В «послании» сказано, что в магазине будут показываться только те товары, которые доступны в России. «Привет! С сегодняшнего дня мы будем показывать тебе только те товары, которые доступны в твоей стране. Обидно видеть то, что не можешь купить, правда?», — сказано в тексте.

В ответ негодующие пользователи начали занижать рейтинг приложения и оставлять гневные комментарии. Издевательства Asos были восприняты как пассивная агрессия.