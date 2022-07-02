В приложении британского супермаркета Asos появились издевательства над россиянами

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В приложении британского супермаркета Asos появились издевательства над россиянамиВ ответ пользователи начали занижать рейтинг
В приложении онлайн-магазина Asos в App Store после обновления, в разделе «Что нового», где разработчики пишут подробности о новых функциях и улучшениях, вместо таких текстов появились издевательства над российскими пользователями.
В «послании» сказано, что в магазине будут показываться только те товары, которые доступны в России. «Привет! С сегодняшнего дня мы будем показывать тебе только те товары, которые доступны в твоей стране. Обидно видеть то, что не можешь купить, правда?», — сказано в тексте.
В ответ негодующие пользователи начали занижать рейтинг приложения и оставлять гневные комментарии. Издевательства Asos были восприняты как пассивная агрессия.