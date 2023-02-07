В приложении для знакомств Tinder появился «Режим инкогнито»Но за него придётся заплатить
Разработчики Tinder объявили о ряде нововведений, которые уже были внедрены в сервис.
Фото: Bloomberg
Все они направлены на повышение безопасности собственных пользователей. Одна из них, например, называется «Режим инкогнито» — с её помощью можно лучше контролировать видимость своего профиля.
Так, пользователи всё ещё смогут лайкать и фолловить другие профили, но их активность будет видна только тем, кто понравился им самим. Данный режим является премиум-функцией и доступен только пользователям Tinder+, Gold и Premium.
TechCrunch
Появилась в Tinder и возможность заблокировать неугодный профиль. Эта функция позволит выбирать, кого пользователь хочет видеть в приложении. То есть наконец-то можно будет блокировать неугодные профили ещё до начала знакомства.
Все представленные выше новшества являются положительным шагом в направлении превращения приложения для знакомств в более безопасную и контролируемую среду.