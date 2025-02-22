В приложении Google Lens появится подсветка кнопки при доступности перевода

В последней бета-версии приложения Google, когда телефон обнаруживает текст, который можно перевести, вокруг кнопки появляется синевато-фиолетовое кольцо, которое начинает светиться и растягивать кнопку. Этот эффект отличается от существующего дизайна, «но напоминает недавнюю красочную накладку, добавленную в Gemini».

«Это изменение привлекает внимание пользователей и призывает их взаимодействовать с кнопкой для начала процесса перевода», — отмечает портал 9to5Google.