В приложении «Сбербанк Онлайн» теперь можно запрашивать перевод денег прямо в переписке

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Сегодня в 23:30
В приложении «Сбербанк Онлайн» теперь можно запрашивать перевод денег прямо в перепискеС помощью функции «Запрос денег»
О новой функции сообщил директор подразделения «Цифровая платформа» Сбербанка Алексей Круглов. Он отметил, что для запроса денег достаточно выбрать любого человека из списка в Диалогах приложения «СберБанк Онлайн».
По его словам, аналитики Сбербанка провели серию исследований и выяснили, что многие клиенты часто занимают друг у друга деньги с помощью мобильного приложения, поэтому запросы переводов востребованы. Но раньше они были не так удобны. Теперь достаточно выбрать любого человека, у которого установлено приложение «Сбербанк Онлайн», в разделе Диалоги выбрать «Запрос денег» и попросить необходимую сумму.
Алексей также отметил, что эта функция призвана заменить переписку в мессенджерах, чтобы создать для клиентов банка максимальное удобство при займе денег.