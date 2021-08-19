В приложении «Сбербанк Онлайн» теперь можно запрашивать перевод денег прямо в переписке

По его словам, аналитики Сбербанка провели серию исследований и выяснили, что многие клиенты часто занимают друг у друга деньги с помощью мобильного приложения, поэтому запросы переводов востребованы. Но раньше они были не так удобны. Теперь достаточно выбрать любого человека, у которого установлено приложение «Сбербанк Онлайн», в разделе Диалоги выбрать «Запрос денег» и попросить необходимую сумму.

Алексей также отметил, что эта функция призвана заменить переписку в мессенджерах, чтобы создать для клиентов банка максимальное удобство при займе денег.