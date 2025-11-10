В приложении Т-Банка появился раздел «Уборка» с кэшбэком 10%

Клиенты выбирают тип уборки (поддерживающая, генеральная, после ремонта или мойка окон), количество комнат и дополнительные услуги — например, глажку белья или дезинфекцию. Все заказы выполняет проверенный партнёр Airo, а процесс можно отслеживать в разделе «Уборка».

Главные преимущества — постоянный кэшбэк 10%, отсутствие предоплаты и поддержка в чате банка. Услуга пока доступна в Москве, но со временем появится и в других регионах.