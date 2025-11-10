Опубликовано 10 ноября 2025, 10:001 мин.
В приложении Т-Банка появился раздел «Уборка» с кэшбэком 10%Интересная услуга
Т-Банк запустил новый раздел «Уборка» в сфере «Дом» своего мобильного приложения. Теперь пользователи могут заказать клининг квартиры или дома прямо из приложения — без звонков и сторонних сайтов.
Клиенты выбирают тип уборки (поддерживающая, генеральная, после ремонта или мойка окон), количество комнат и дополнительные услуги — например, глажку белья или дезинфекцию. Все заказы выполняет проверенный партнёр Airo, а процесс можно отслеживать в разделе «Уборка».
Главные преимущества — постоянный кэшбэк 10%, отсутствие предоплаты и поддержка в чате банка. Услуга пока доступна в Москве, но со временем появится и в других регионах.
По словам Петра Савостина, руководителя продуктового развития Т-Банка, сфера «Дом» превращается в универсальный инструмент для решения повседневных задач. От оплаты коммунальных услуг до заказа товаров и клининга — все в рамках концепции «дофамин-банкинга».