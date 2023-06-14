В приложении WhatsApp для Windows появилась «Демонстрация экрана»

В последнем бета-обновлении для Windows появилась возможность совместного использования экрана во время видеозвонков. Бета-тестеры могут делиться содержимым своего экрана с другими участниками вызова, выбирая нужную опцию в панели управления.

Данная функция доступна как для пользователей компьютеров, так и мобильных устройств.

Но это далеко не все обновления, которые WhatsApp приготовила для своих пользователей! Так, в недавнем бета-апдейте для Windows также появился инструмент обрезки изображений, интегрированный в редактор картинок внутри приложения.