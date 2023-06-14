В приложении WhatsApp для Windows появилась «Демонстрация экрана»На компьютерах функция может оказаться особенно полезной
WhatsApp продолжает радовать своих пользователей новыми интересными функциями.
В последнем бета-обновлении для Windows появилась возможность совместного использования экрана во время видеозвонков. Бета-тестеры могут делиться содержимым своего экрана с другими участниками вызова, выбирая нужную опцию в панели управления.
Данная функция доступна как для пользователей компьютеров, так и мобильных устройств.
Но это далеко не все обновления, которые WhatsApp приготовила для своих пользователей! Так, в недавнем бета-апдейте для Windows также появился инструмент обрезки изображений, интегрированный в редактор картинок внутри приложения.
Теперь пользователи могут легко обрезать изображения без необходимости использовать внешние редакторы.
Напомним, что ранее команду WhatsApp уличил в работе над новым дизайном плавающей кнопки действий и высококачественной функцией обмена фотографиями, которая ожидается в ближайшем обновлении для Android.