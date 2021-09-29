В приложении Яндекс при съёмке еды можно будет узнать количество калорий

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В приложении Яндекс при съёмке еды можно будет узнать количество калорийТакже есть ещё несколько интересных функций
В приложении Яндекс обновилась встроенная умная камера, которая раньше умела распознавать предметы, сканировать документы и переводить текст. В компании объявили об обновлении камеры и рассказали о её новых возможностях.
Как пишет источник, теперь камера в приложении Яндекса способна оценивать простые продукты питания в упаковке или без неё. Пользователь получит информацию о пользе конкретного продукта, количестве калорий, получаемых при его употреблении, и времени их сжигания. Также камера поможет узнать марку, модель и технические характеристики автомобиля, а также лаконичное описание о вместительности, разгоне и других моментах. Кроме этого, с помощью камеры можно решать квадратные и линейные уравнения, для этого нужно сделать фото задания.
Сейчас камера доступна для смартфонов на Android и iOS, для её включения нужно нажать на соответствующую икону в поисковой строке.