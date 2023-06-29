В приложении Яндекса «Авто.ру» появилась возможность узнать «скрученный» пробег

В приложении Яндекса «Авто.ру» появилась возможность узнать «скрученный» пробегИ увидеть фото нужной машины в соцсетях
В сервисе Яндекса «Авто.ру» появились новые функции, которые могут помочь при поиске автомобиля.
Фото: Авто.ру
После обновления пользователям стали доступны ссылки на фото искомых автомобилей в соцсетях, форумах и на тематических сайтах. Технология машинного зрения сканирует фото, находит сходства с автомобилем, для которого пользователь запрашивает отчёт, и выдаёт ссылки. Будут предложены ссылки и на снимки, агрегируемые Яндексом.
Для безопасного поиска машины пользователи могут узнать, было ли авто в ДТП, и хочет ли автор объявления скрыть эту информацию. Стали доступны сведения и о «скрученном» пробеге, а также неточностях в этих данных — ошибка может быть допущена при записи в автосервисе. Алгоритм анализирует соседние точки на графике пробега и оценивает вероятность ошибки.
Также ищущие автомобиль пользователи могут узнать, актуальна ли информация по присвоенному госномеру. В отчёте будет выведено соответствующее предупреждение. При этом алгоритм покажет последний автомобиль, которому был присвоен тот или иной госномер.