В приложениях российского магазина RuStore нашли зарубежные модули слежки

Трекер — специализированный модуль, с помощью которого можно собирать технические данные, информацию о сбоях приложения, а также поведение владельца гаджета, установить «цифровую идентичность» и соотнести действия человека в цифровом и аналоговом пространствах. Лишь 12% приложений в RuStore не имеют таких модулей.

Отмечается, что в ТОП приложений с наибольшим количеством трекеров попали игры: 6 от VK Play, два от HeroCraft, по одному от D.Dream Games и Bold Cat.