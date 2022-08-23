В приложениях российского магазина RuStore нашли зарубежные модули слежки

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В приложениях российского магазина RuStore нашли зарубежные модули слежкиИх порядка 90%
В российском магазине приложений RuStore, который разрабатывает VK, порядка 90% приложений используют специальные зарубежные трекеры, отслеживающие работу мобильного устройства и собирающие данные.
Трекер — специализированный модуль, с помощью которого можно собирать технические данные, информацию о сбоях приложения, а также поведение владельца гаджета, установить «цифровую идентичность» и соотнести действия человека в цифровом и аналоговом пространствах. Лишь 12% приложений в RuStore не имеют таких модулей.
Отмечается, что в ТОП приложений с наибольшим количеством трекеров попали игры: 6 от VK Play, два от HeroCraft, по одному от D.Dream Games и Bold Cat.