В программе CCleaner для очистки Windows нашли опасный вирус

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В программе CCleaner для очистки Windows нашли опасный вирусВорующий пароли и другую информацию
Эксперты компании Avast сообщили об обнаружении подделки, распространяемой под видом популярной программы для оптимизации и очистки Windows — CCleaner.
Неизвестные хакеры модифицировали эту программу и добавили в неё несколько опасных вирусов для кражи данных пользователей. С их помощью злоумышленники сканировали кэш браузеров и оперативную память на компьютерах жертв и выуживали пароли и другую важную информацию.
Поддельная утилита распространялась через сеть фейковых сайтов, имитирующих веб-ресурс разработчика. Причём сайт со зловредами вполне успешно продвигался в поисковых системах.