В программе CCleaner для очистки Windows нашли опасный вирус

Неизвестные хакеры модифицировали эту программу и добавили в неё несколько опасных вирусов для кражи данных пользователей. С их помощью злоумышленники сканировали кэш браузеров и оперативную память на компьютерах жертв и выуживали пароли и другую важную информацию.

Поддельная утилита распространялась через сеть фейковых сайтов, имитирующих веб-ресурс разработчика. Причём сайт со зловредами вполне успешно продвигался в поисковых системах.