В редакторе Google Фото появилась функция зеркалирования

Опубликовано 01 февраля 2025, 15:001 мин.
В редакторе Google Фото появилась функция зеркалированияНо только на Android
Представитель Google на форуме разработчиков сообщил, что в сервисе Google Фото в редакторе снимков появилась функция зеркального отображения изображений. В сентябре 2024 года эта опция появилась у некоторых пользователей, но затем была быстро удалена по неясным причинам.
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Теперь, согласно менеджеру разработки Google, компания официально объявила о внедрении этой функции. Опция зеркального отображения доступна только в приложении Google Фото для Android и пока неизвестно, появится ли на iPhone. Зеркалирование также недоступно в Интернете.
После зеркального отображения фотографии можно сохранить как копию, оставив оригинал нетронутым. При этом, как отмечает портал Android Police, эта опция применяется только к изображениям и не доступна для видео. «Если опция зеркального отображения ещё недоступна, пользователю рекомендуется обновить приложение до последней версии через Play Store и проверить ещё раз», — сказано в сообщении Google.
Источник:Android Police
Автор:Андрей Кадуков
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