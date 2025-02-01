В редакторе Google Фото появилась функция зеркалирования

Теперь, согласно менеджеру разработки Google, компания официально объявила о внедрении этой функции. Опция зеркального отображения доступна только в приложении Google Фото для Android и пока неизвестно, появится ли на iPhone. Зеркалирование также недоступно в Интернете.

После зеркального отображения фотографии можно сохранить как копию, оставив оригинал нетронутым. При этом, как отмечает портал Android Police, эта опция применяется только к изображениям и не доступна для видео. «Если опция зеркального отображения ещё недоступна, пользователю рекомендуется обновить приложение до последней версии через Play Store и проверить ещё раз», — сказано в сообщении Google.