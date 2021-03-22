В Роскачестве назвали лучшие сервисы для вызова такси

Стоит отметить, что изучение вопроса проходило в два этапа. На первом тестированием занимались обычные пользователи. Затем к исследованию «подключались» специалисты, которые проверяли приложения при помощи специализированного ПО. Всего ими оценивалось 139 критериев, в том числе такие как безопасность, удобство, производительность и надёжность.

Lenta.ru пишет, что по итогу эксперты выявили возможность поделиться ссылкой на поездку с людьми на стороне лишь у «Ситимобил», Gett и «Рутакси». При этом лучшими для Android были названы «Яндекс Go», «Таксовичкоф» и «Ситимобил», в то время как на iOS в топ попали «Яндекс Go», Maxim и «Таксовичкоф».