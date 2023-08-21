В России массово перестал работать Telegram

По данным портала DownDetector, в 20:21 было зафиксировано 207 жалоб на сбои в работе приложения, а к 20:29 их число увеличилось до 322.

На данный момент не совсем понятно, что именно послужило причиной происходящего. Отметим лишь, что в последние пару недель россияне массово жаловались на сбои в работе различных VPN-сервисов.

Важно понимать, что это далеко не первый подобный случай. Предыдущий крупный инцидент произошёл 24 июня, когда пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Новосибирска жаловались на неполадки.

Тогда в Москве и некоторых других городах был введен режим КТО из-за определённых событий, что могло повлиять на работу связи в регионах.