В России могут начать наказывать соцсети за игнорирование жалоб пользователей

Эксперты отмечают, что российские пользователи зарубежных приложений и соцсетей могут потерять доступ к своим данным. Но в российском законодательстве нет никакой ответственности, предусмотренной в отношении владельцев таких ресурсов за игнорирование жалоб пользователей, чьи права оказались нарушены.

Кроме того, эксперты уверены, что изменения в КоАП помогут привлечь пользователей к участию в блокировке противоправного контента.