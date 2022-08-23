В России могут начать наказывать соцсети за игнорирование жалоб пользователей

Вчера в 23:55
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В России могут начать наказывать соцсети за игнорирование жалоб пользователейДля этого могут внести изменения в КоАП
Эксперты из «Главного радиочастотного центра» призвали власти предусмотреть наказание в Кодексе об административных правонарушениях для владельцев соцсетей за игнорирование жалоб пользователей.
Эксперты отмечают, что российские пользователи зарубежных приложений и соцсетей могут потерять доступ к своим данным. Но в российском законодательстве нет никакой ответственности, предусмотренной в отношении владельцев таких ресурсов за игнорирование жалоб пользователей, чьи права оказались нарушены.
Кроме того, эксперты уверены, что изменения в КоАП помогут привлечь пользователей к участию в блокировке противоправного контента.
Источник:Парламентская газета
Автор:Андрей КадуковТеги: