В России могут оштрафовать мессенджер WhatsApp на 4 млн рублей

22:19, 20 мая 2023
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В России могут оштрафовать мессенджер WhatsApp на 4 млн рублейЗа отказ удалить запрещённую информацию
Российский суд может оштрафовать мессенджер WhatsApp на 4 млн рублей за отказ удалить запрещённую информацию.
О какой информации идёт речь, не сообщается. Известно, что штраф может быть назначен на основании части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Соответствующий протокол зарегистрирован в мировом судебном участке Таганского района Москвы.
«Зарегистрирован протокол в отношении компании WhatsApp LLC, составленный по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ», — рассказала собеседница РИА Новости