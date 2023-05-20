В России могут оштрафовать мессенджер WhatsApp на 4 млн рублей

О какой информации идёт речь, не сообщается. Известно, что штраф может быть назначен на основании части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Соответствующий протокол зарегистрирован в мировом судебном участке Таганского района Москвы.

«Зарегистрирован протокол в отношении компании WhatsApp LLC, составленный по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ», — рассказала собеседница РИА Новости