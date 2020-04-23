В России могут отменить блокировку Telegram

По словам депутатов, мессенджер Павла Дурова, на сегодняшний день, может считаться “официальным сервисом” госорганов. Так, именно через данную программу начала распространяться информация о коронавирусной инфекции. Инициаторы также отметили, что все попытки ограничить Telegram не увенчались успехом, что, в свою очередь, наносит “урон престижу госвласти”.

Известно, что буквально два дня назад депутаты направили данный законопроект был направлен премьер-министру Михаилу Мишустину, а также главе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву.