В России могут полностью заблокировать Discord из-за нарушения законов

Как отмечается, Роскомнадзор с 20 сентября вынес в отношении Discord пять новых решений о нарушении закона. Это и может послужить отправной точкой в поной блокировке ресурса.

Сбои в работе Discord начались в сентябре: Роскомнадзор заблокировал ряд отдельных страниц ресурса по требованию МВД.