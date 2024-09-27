В России могут полностью заблокировать Discord из-за нарушения законов

Опубликовано 27 сентября 2024, 18:391 мин.
В России могут полностью заблокировать Discord из-за нарушения законовНекоторые страницы уже заблокированы
Газета «Ъ» со ссылкой на информированный источник сообщила о высокой вероятности полной блокировки мессенджера Discord в России. Основанием может стать нарушение мессенджером российского законодательства — федерального закона «Об информационных технологиях и защите информации».
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Как отмечается, Роскомнадзор с 20 сентября вынес в отношении Discord пять новых решений о нарушении закона. Это и может послужить отправной точкой в поной блокировке ресурса.
Сбои в работе Discord начались в сентябре: Роскомнадзор заблокировал ряд отдельных страниц ресурса по требованию МВД.