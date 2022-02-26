Об этом сообщили несколько российских экспертов. При этом, несмотря на угрозу санкций, чего-то выходящего из ряда вон не произойдёт. Тем не менее эксперты предупредили, что в России могут перестать работать Microsoft Office и Windows, а также Google и Amazon. Отзывать лицензии на разработку ПО может начать и сервис видеоконференций Zoom. Также могут начаться сбои в работе соцсетей: Twitter и Facebook, видеохостинга YouTube и мессенджера WhatsApp.

Как сообщается, в России уже не работают приложения Cinema 4D и UAV Forecast.