В России могут разработать приложение для мигрантов

Согласно данной инициативе, мигранты должны будут устанавливать соответствующее приложение на смартфоны при въезде в Россию. ”Есть такое предложение, пока в плане эксперимента предусмотреть разработку и создание цифрового профиля мигранта, в котором будет отражаться так называемый "рейтинг социального доверия мигранта””, — поделились источники.

Предполагается, что приложение будет иметь название “Мигрант” и в нем будут находиться данные о социально-правовом статусе мигранта. Кроме того, в нем также будут располагаться биометрические данные, а также информация о здоровье и наличии судимостей. В случае, если приезжий откажется от загрузки приложения, это негативно отразится на его рейтинге социального доверия.