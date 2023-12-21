В России можно выпустить карту для оплаты товаров в Турции и пополнять её без комиссии

Теперь любой верифицированный пользователь Letim может заказать эту карту прямо в приложении.

Letim облегчает жизнь российских туристов, позволяя мгновенно переводить средства со счетов в российских банках через СБП для оплаты покупок в Турции.

Приложение, авторизованное центральным банком Турции, также позволяет снимать наличные в местных банкоматах с помощью QR-кода.

С новой физической картой пользователи Letim получат возможность оплачивать покупки бесконтактно, даже без доступа к мобильному интернету. Карта подходит для оплаты в офлайн- и интернет-магазинах Турции, а также для снятия наличных в местных банкоматах.

Заявку на получение карты можно подать непосредственно в приложении Letim, выбрав адрес доставки в России или Турции.

Карта неименная и привязывается к аккаунтам пользователей Letim после добавления в приложение. Пополнить карту можно переводом с российского счёта, при этом баланс карты будет равен балансу электронного кошелька.