В России начал работать сервис поиска работы при помощи голосовых ассистентов

Голосовые ассистенты распознают 1300 фраз, связанных с поиском работы. Запустить голосового помощника можно с помощью фразы «Запусти поиск работы». Бот может понять, например, и такие фразы: «Салют, найди вакансии повара в Москве» или «Найди работу в Перми с зарплатой от 100000 рублей».

Пользователь может выставить нужные ему критерии поиска. Для этого достаточно назвать город поиска, желаемую должность, профессиональный опыт и желаемый график, размер зарплаты. Ассистенты распознают названия различных профессий, выдают пользователям подсказки, аналогичные фильтрам на сайте по опыту и графику работы, а также умеют конвертировать запросы пользователей по зарплате в разных валютах в рубли.

В итоге ассистент показывает человеку список из 15 вакансий в виде карточек, при нажатии на которые пользователь переходит на сайт или в приложение сервиса. Воспользоваться навыком голосовых помощников для поиска работы можно на умных устройствах от «Сбера», а также в мобильных приложениях «СберБанк Онлайн» и «Салют».

«Миссия сервиса Работа.ру — сделать поиск работы быстрым и удобным для всех. Запуск навыка для ассистентов Салют поможет сделать поиск работы еще проще и доступнее — в том числе благодаря возможностям голосового управления. Это расширяет возможности сервиса Работа.ру как для работодателей, так и для соискателей. Скоро мы планируем обучить навык составлять резюме пользователей для быстрых откликов на подходящие вакансии», — рассказал CEO Classified-индустрии Сбера Олег Голубцов.