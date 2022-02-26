В России начал с перебоями работать Twitter

В основном на перебои в работе жалуются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары и Екатеринбурга. Примерно 59% пользователей жаловались на работу сайта, 37% — на сбои в мобильном приложении, 4% — на сбои в работе с комментариями.

Как отмечается, днём было зафиксировано порядка 1060 отчётов о сбоях в работе Twitter.