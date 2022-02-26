В России начал с перебоями работать Twitter

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Вчера в 23:51
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В России начал с перебоями работать TwitterОб этом пожаловались пользователи из крупных городов
Агентство ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector сообщило о сбоях в работе соцсети Twitter.
В основном на перебои в работе жалуются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары и Екатеринбурга. Примерно 59% пользователей жаловались на работу сайта, 37% — на сбои в мобильном приложении, 4% — на сбои в работе с комментариями.
Как отмечается, днём было зафиксировано порядка 1060 отчётов о сбоях в работе Twitter.
Источник: ТАСС