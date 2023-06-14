В России начала работу платформа по реабилитации после коронавируса

Команда медиков под руководством главного врача московской больницы «Коммунарка» Дениса Проценко запустили платформу послевыписки.рф, призванную вернуть людям, перенесшим COVID-19, качество жизни до болезни.

Первым этапом проекта, популярно рассказывающем о реабилитации, стал курс видеолекций и практикумов от врачей самых разных специальностей — пульмонологов, кардиологов, психиатров, неврологов, сомнологов, реабилитологов, нейропсихологов и других.

Постковидный синдром проявляется очень по-разному, поэтому на основании результатов короткого опросника для пользователя формируется индивидуальный модульный видеокурс с учетом беспокоящих именно этого пользователя симптомов.

Кроме видеокурсов, платформа — как сайт, так и приложение — включает в себя огромный массив полезных материалов: ответы на часто задаваемые вопросы, практикумы и памятки об элементарной начальной самодиагностике. Проект будет полезен не только тем, кто перенес COVID-19, но и болевшим другими тяжелыми вирусными инфекциями, а также всем, кто заботится о своем здоровье, подчеркивают разработчики.