В России начали блокировать VPN-сервис ProtonMail

Сервис сообщил, что изучает проблему и её причины. Предполагается, что сбои в работе вызваны блокировкой со стороны властей или региональных провайдеров. Компания призналась, что в этом случае не сможет решить проблемы с доступом.

«Мы продолжаем попытки обойти блокировку. Спасибо за ваше терпение и понимание», — сказано в сообщении ProtonMail.