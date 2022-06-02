В России начали блокировать VPN-сервис ProtonMail

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В России начали блокировать VPN-сервис ProtonMailОб этом сообщила компания
Начиная с 30 мая пользователи Западной Сибири, Краснодара и Ростова-на-Дону начали жаловаться на сбои в работе сервиса защищённой почты и VPN ProtonMail.
Сервис сообщил, что изучает проблему и её причины. Предполагается, что сбои в работе вызваны блокировкой со стороны властей или региональных провайдеров. Компания призналась, что в этом случае не сможет решить проблемы с доступом.
«Мы продолжаем попытки обойти блокировку. Спасибо за ваше терпение и понимание», — сказано в сообщении ProtonMail.