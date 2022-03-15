В России начали массово предлагать услуги установки VPN после блокировки Instagram

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В России начали массово предлагать услуги установки VPN после блокировки InstagramНа Avito появилось много таких объявлений
С 14 марта в России началась блокировка соцсети Instagram. И, как стало известно, на сервисе объявлений Avito начали появляться предложения по установке на смартфон программ для обхода блокировки через подключение к виртуальной частной сети — VPN.
Как отмечается, стоимость услуги по установке и настройке VPN-клиента для смартфонов начинается от 300 рублей.
При этом в России продолжается блокировка популярных VPN-сервисов.
Источник: Sarnovosti