В России начали массово предлагать услуги установки VPN после блокировки Instagram

На Avito появилось много таких объявлений

С 14 марта в России началась блокировка соцсети Instagram. И, как стало известно, на сервисе объявлений Avito начали появляться предложения по установке на смартфон программ для обхода блокировки через подключение к виртуальной частной сети — VPN.