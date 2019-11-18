В России начнут оценивать состояние двигателей машин с помощью приложения

Сообщается, что благодаря приложению “Автошазам” водитель сможет зафиксировать звук двигателя в работе, а далее сервис приступит к обработке полученных сведений. Так, с помощью искусственного интеллекта, система автоматически идентифицирует такую информацию о двигателе и машине, как возраст и пробег. В то же время система будет искать информацию в интернете, основываясь на номере телефона и автомобиля. В конечном счете приложение выведет пользователю результат, а также предложит произвести ремонт, если выявится такая потребность. Кроме того, “Автошазам” будет способен записать водителя на ремонт автомобиля самостоятельно

*”Всем знакомо приложение Shazam, которое умеет определять исполнителя и название песни онлайн. У нас появилась идея использовать технологию искусственного интеллекта для определения возраста автомобиля и пробега - “Автошазам”. Созданием разработки занимается НП “ГЛОНАСС”. Мы выделяем финансирование и планируем вывод проекта на рынок в рамках платформы "Автодата" в 2021 году", -поделился Ярослав Федосеев, представитель рабочей группы НТИ "Автонет", пресс-секретарь партнерства "ГЛОНАСС".