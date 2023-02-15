В России начнут штрафовать сайты за отсутствие анализа аудитории

Системы исследования аудитории обязательны прежде всего для крупных информационных порталов, федеральных телеканалов, социальных сетей и онлайн-кинотеатров. В целом системы анализа должны устанавливать владельцы ресурсов с суточной аудиторией от 100 тысяч человек.

За неисполнение закона полагается штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей для граждан и от 100 до 500 тысяч рублей для юрлиц. Повторное правонарушение влечёт штраф до 100 тысяч рублей для граждан и до 1 млн рублей — для организаций.

Закон касается и распространителей рекламы. На сайтах с аудиторией, превышающей 100 тысяч посетителей в сутки, распространители рекламы обязаны бесплатно размещать социальную рекламу в пределах 5% годового объёма распространяемой ими рекламы.

За неисполнение будут назначены штрафы: для граждан в размере до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200 тысяч рублей, а для юрлиц — до 1 миллиона рублей.