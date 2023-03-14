В России нашли способ переводить деньги за рубеж без риска санкций

К тестированию платформы планируют привлечь 30 компаний. Финансовые организации, в том числе зарубежные, будут указывать на сервисе, какие возможности по проведению платежей предлагают, а бизнес — куда и какую валюту хочет перевести или откуда и какую хочет получить.

Весь процесс будут анонимным, чтобы участники сделок не пострадали от санкций. Будет известна только обобщённая информация. При этом уведомлять финансовые компании о том, что у бизнеса есть конкретный запрос на трансграничный перевод, РСПП будет самостоятельно как оператор системы.

Тем не менее участники рынка опасаются проблем. По мнению ряда экспертов, в таком случае будут введены «превентивные меры» со стороны западных регуляторов, формирующих санкции. Как отмечается, факт подключения к подобному сервису «может быть превентивно использован как повод для введения ограничений, так как сами операции сложно будет отследить».

«В системе, естественно, будет обеспечиваться принцип приоритетной защиты канала: их [таких каналов] немного, и сужение их числа влечёт негативные последствия для многих компаний. Поэтому по конкретному запросу информация для комплаенса корпорации будет сначала передаваться только каналу для осуществления расчётов», — отметил директор управления финансовой политики и финансовых рынков РСПП Андрей Лисицын.