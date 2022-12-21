В России назвали количество отечественных приложений, уязвимых для хакерских атак

Оказалось, что 83% приложений, в количественном отношении — 117 продуктов — имеют уязвимости высокой и наивысшей степени критичности. Из категорий «утилиты» — 78% (96 приложений), «развлечения» — 75% (79), «транспорт» — 82% (64), «социальная сфера» — 86% (63), «покупки» — 89% (62).

Как отмечается, в течение 2022 года хакеры атаковали росийских пользователей в 5 раз чаще по сравнению 2021 годом. Атаки в основном были направлены на кражу данных, нарушение доступности сервисов и создание поддельных учётных записей.

Касательно найденных уязвимостей, все они позволяют злоумышленникам получить доступ к личным данным и настройкам, изменить их или использовать для целенаправленных и даже персонализированных атак и хищения денег.