В России не разрешили «пиратить» программы, но если они уже оплачены — можно

Но если лицензия на использование программы уже была предоплачена, а российских аналогов нет, то в ведомстве призвали «с пониманием» относиться к фактам использованию такого ПО.

«Не поддерживаем идею легализации использования пиратского ПО, но в случае проведённой со стороны заказчика предоплаты за будущие периоды его использования просим с пониманием относиться к факту применения таких программ до замены на российские конкурентные аналоги. В случае возобновления деятельности на территории России вся недополученная выручка за время использования такого ПО может быть возвращена зарубежным компаниям», — сказано в сообщении Минцфиры.