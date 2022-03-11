В России не разрешили «пиратить» программы, но если они уже оплачены — можно

Приложения
Сегодня в 17:21
1 мин.
В России не разрешили «пиратить» программы, но если они уже оплачены — можноИ если нет российских аналогов
Министерство цифрового развития России не поддержало идею «пиратства» ПО IT-компаний, ушедших из России из-за санкций.
Но если лицензия на использование программы уже была предоплачена, а российских аналогов нет, то в ведомстве призвали «с пониманием» относиться к фактам использованию такого ПО.
«Не поддерживаем идею легализации использования пиратского ПО, но в случае проведённой со стороны заказчика предоплаты за будущие периоды его использования просим с пониманием относиться к факту применения таких программ до замены на российские конкурентные аналоги. В случае возобновления деятельности на территории России вся недополученная выручка за время использования такого ПО может быть возвращена зарубежным компаниям», — сказано в сообщении Минцфиры.
Источник: VC