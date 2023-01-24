В России не смогут рисовать «Смешарики» и другие мультфильмы из-за западных санкций

По её словам, «остаётся только надеяться, что совместная работа с профильным Министерством цифрового развития поможет найти новые решения». С оборудованием ситуация проще, потому что студия «Рики» закупила всё необходимое впрок. Того оборудования, которое находится у компании в распоряжении, хватит на несколько лет.

Также Немчина отметила, что практически все российский анимационные студии работают преимущественно с зарубежным софтом.