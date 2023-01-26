В России необходимость использования зарубежного ПО нужно будет доказывать в суде

По его словам, будут разработаны два законодательных механизма — упрощённый и сложный. Первый для тех, кто уже имел лицензию на иностранное ПО и не может её продлить, а второй для тех, кто никогда не использовал необходимый софт.

В обоих случаях будут необходимо обращаться в суд. Но в первом случае будет достаточно сообщить суду, что правообладатель ушёл из страны, а российского аналога его продуктов нет. В таком случае заявитель сможет использовать ПО без лицензии.

Сложный механизм предназначен для объектов авторских и смежных прав, которые не использовались ранее и недоступны на территории России. В таком случае заявитель должен доказать суду, что ему для работы нужен именно этот софт. И если российский истец предоставит суду исчерпывающие доказательства, сможет пользоваться продуктом без разрешения правообладателя. При этом деньги нужно будет зачислять на спецсчёт «О» — рублёвые счета в некоторых банках, предусмотренные указом президента для расчёта с зарубежными компаниями в условиях санкций.