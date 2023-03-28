В России объяснили, чем опасны цифровые паспорта

В России объяснили, чем опасны цифровые паспортаОпасность — в возможной утечке
Директор и партнёр компании «Интеллектуальный резерв», эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов объяснил, в чём заключается потенциальная опасность цифровых паспортов.
Фото: Smotrim.ru
По его словам, цифровой паспорт — приложение в смартфоне, которым предлагается пользоваться вместо бумажного документа. Как раз этим и могут воспользоваться мошенники. Злоумышленники всегда стараются найти уязвимость, поэтому утечка может произойти практически из любой инфраструктуры.
Эксперт отметил, что решением безопасности для цифровых паспортов может быть ограничение доступа для всех сервисов к базе данных с такими документами.
Если эту безопасность специалисты смогут обеспечить, то это большой шаг в сторону цифрового будущего, это удобнее, качественнее и быстрее. Даже если человек забыл документ, то его личность смогут быстро определить.