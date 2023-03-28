В России объяснили, чем опасны цифровые паспорта

По его словам, цифровой паспорт — приложение в смартфоне, которым предлагается пользоваться вместо бумажного документа. Как раз этим и могут воспользоваться мошенники. Злоумышленники всегда стараются найти уязвимость, поэтому утечка может произойти практически из любой инфраструктуры.

Эксперт отметил, что решением безопасности для цифровых паспортов может быть ограничение доступа для всех сервисов к базе данных с такими документами.