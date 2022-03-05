В России оценили остановку работы сервиса Booking.com

По его словам, вместо западных сервисов бронирования на рынок в полной мере выйдут отечественные сервисы, которым пора уже дать дорогу и поддержать. Также, по мнению Черника, уйдя из России сервис Booking.com может в итоге потерять масштабный рынок. На его для приходилось порядка 35-40% бронирований в России.

«Крым восемь лет работал с периодическими отключениями со стороны Booking и постоянно какими-то ограничениями, и никто не разорился. Более того, отечественные сервисы бронирования стали более популярными и востребованными, получив новые возможности для развития. Так что не вижу ничего смертельного. Давно пора дать дорогу нашим отечественным сервисам и поддержать их сейчас, чтобы, когда иностранные компании захотят вернуться обратно, мест уже свободных не было на туристическом рынке», — рассказал депутат.