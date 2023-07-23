В России оценили работу Stories в Telegram

Этот формат появился в ответ на просьбы блогеров, ушедших из Instagram* после блокировки этой соцсети в России. Но появившиеся видеосообщения («кружочки») оказались для блогеров недостаточно функциональными. Stories призваны исправить ситуацию.

Но и после появления новой функции проблема до конца не решена: пользоваться Stories могут пока только частные пользователи с Premium-подпиской, администраторы и владельцы каналов и групп — нет. Как сообщают разработчики мессенджера, Stories будут открыты для всех пользователей через месяц.

Как отметил Зыков, важно, чтобы была открыта не только возможность пользоваться Stories, но и чтобы ссылки можно было добавлять в сами истории. Пока их можно просто включить в сопроводительный текст. В связи с этим эксперт отметил, что Stories нужно дорабатывать.

«Если этот формат будет развиваться, появится новый функционал и он станет доступным для Telegram-каналов, то сообщество получит дополнительные инструменты для монетизации своего контента и перетаскивания аудитории из Instagram*», — подчеркнул эксперт.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.