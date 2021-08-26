В России оштрафовали сервис для бронирования отелей Booking.com на 1,3 млрд рублей

Теперь же ведомство наложило на головную компанию сервиса оборотный штраф. Его размера составил 1,3 млрд рублей, говорится на официальном сайте ФАС РФ.

Отметим, что первоначально жалобу на Booking.com направила Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Она обвиняла популярную платформу в навязывании гостиницам, отелям, хостелам условий договора, согласно которым они не имели права предлагать более низкие цены, чем на Booking.com, где-либо за пределами сервиса.

По мнению ФАС подобные действия являются ничем иным, как ограничением конкуренции на рынке. Отсюда и столь крупный штраф.