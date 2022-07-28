В России оштрафовали WhatsApp за отказ хранить данные пользователей внутри РФ

WhatsApp оштрафован на сумму 18 млн рублей. Штраф был наложен судом на основании части 9 статьи 13.11 КоАП РФ «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных». Отмечается, что представитель мессенджера в суд не явился, поэтому дело было рассмотрено без его участия.

«Признать виновным WhatsApp LLC. и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 18 миллионов рублей», — вынес решение суд.