В России потребовали заблокировать приложения для поиска попутчиков

Письмо, в котором говорится о создании перечня желательных к блокировке сервисов, было отправлено в Госдуму еще 25 июля. Объединение предлагает создать отдельный реестр сайтов, которыми пользуются нелегальные перевозчики, чтобы была хоть какая-то возможность блокировать данные ресурсы за “продажу товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан”. "Общероссийское объединение пассажиров" провело собственное исследование, в результате которого был сформирован список, состоящий из 229 недобросовестных ресурсов. В их числе оказались такие сервисы как ”Яндекс.Автобусы”, BlaBlaCar и многие другие.

”Мы выступаем за легальный "белый" рынок, но у пассажира всегда должна оставаться возможность доехать из точки А в точку Б”, — заявил председатель объединения Илья Зотов.