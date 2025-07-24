В России потребовали запретить склады маркетплейсов в жилых домах из-за жалоб

Жители многоквартирных домов жалуются на постоянные разгрузки товаров, которые приводят к ухудшению качества воздуха из-за выхлопных газов и другим неудобствам. Кроме того, интенсивный поток грузового транспорта осложняет движение во дворах, затрудняя въезд и выезд автомобилей, пишет 360.ru.

Сенатор отметил, что получил множество обращений от недовольных граждан, которые испытывают серьезные неудобства из-за работы складов в жилых кварталах. Он предложил рассмотреть возможность перемещения таких объектов в отдельные нежилые здания, что могло бы значительно улучшить ситуацию.

При этом Голов подчеркнул, что речь не идет о создании проблем для бизнеса. Он настаивает на поиске компромисса, который позволит сохранить работу дарксторов и одновременно обеспечит комфорт и безопасность жителей домов.