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Опубликовано 24 июля 2025, 21:19
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В России потребовали запретить склады маркетплейсов в жилых домах из-за жалоб

Сенатор просит найти компромисс
Склады маркетплейсов, расположенные в жилых домах, стали причиной жалоб со стороны россиян. Сенатор Олег Голов обратился в Роспотребнадзор с предложением разработать специальные правила для таких объектов. По его словам, жилые здания, особенно старой постройки, изначально не рассчитаны на складскую деятельность.
В России потребовали запретить склады маркетплейсов в жилых домах из-за жалоб

© Ozon / Wilberries

Жители многоквартирных домов жалуются на постоянные разгрузки товаров, которые приводят к ухудшению качества воздуха из-за выхлопных газов и другим неудобствам. Кроме того, интенсивный поток грузового транспорта осложняет движение во дворах, затрудняя въезд и выезд автомобилей, пишет 360.ru.

Сенатор отметил, что получил множество обращений от недовольных граждан, которые испытывают серьезные неудобства из-за работы складов в жилых кварталах. Он предложил рассмотреть возможность перемещения таких объектов в отдельные нежилые здания, что могло бы значительно улучшить ситуацию.

При этом Голов подчеркнул, что речь не идет о создании проблем для бизнеса. Он настаивает на поиске компромисса, который позволит сохранить работу дарксторов и одновременно обеспечит комфорт и безопасность жителей домов.

Источник:360.ru
Автор:Булат Кармак
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